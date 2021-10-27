Томские бодибилдеры привезли 4 медали с чемпионата России

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2021 // Фото: depms.ru

Четверо спортсменов из Томской области стали обладателями медалей прошедшего в Тюмени чемпионата России по бодибилдингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

За награды боролись около 800 человек из 53 регионов страны. По итогам чемпионата Юлия Киямова взяла «серебро» в категории «фитнес-бикини до 164 см». Также вторым стал Олег Биднюк, выступавший в категории старше 50 лет. Еще одну серебряную медаль в Томскую область привез Михаил Дядюк. Он боролся за первенство в весе до 100 кг. Еще один томский спортсмен Михаил Гутиков замкнул тройку сильнейших в категории до 75 кг.

По итогам чемпионата сборная Томской области вошла в десятку сильнейших в России.

В сообщении также отмечается, что двое участников состязаний в Тюмени — Юлия Киямова и Михаил Дядюк — выступят на чемпионате мира, которые пройдет в испанской Санта-Сусанне.

Фото: depms.ru

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