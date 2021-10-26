Томский спортсмен впервые завоевал медаль на чемпионате мира IPF по жиму лежа

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2021 // Фото: depms.ru

Томич Сергей Усов стал серебряным призером чемпионата мира Международной федерации пауэрлифтинга (IPF) по жиму лежа. Состязания проходили в Литве, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и с порту.

Томич, выступавший в составе сборной России, дебютировал в новой для себя весовой категории — «свыше 120 кг». Сергей Усов показал результат в 357,7 кг и стал серебряным призером соревнований. Атлет занимается под руководством своего отца.

«Впервые в своей карьере добрался до уровня чемпионата мира, долго и упорно готовился. В результате вышел на лучшие свои результаты. В первых подходах человеческий фактор помешал взять вес, позже пошло все по запланированным цифрам. Я рад, что добрался и выступил в столь тяжёлое нынешнее время. Благодарен всем, кто болел, переживал и тренировал», — рассказал Сергей Усов.

В пресс-службе отмечают, что в истории федерации пауэрлифтинга это первая медаль мужского чемпионата мира IPF.

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