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«Газпромнефть Восток» растит юное поколение математиков

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Педагоги из томского Дворца творчества детей и молодежи одержали победу в грантовом конкурсе «Родные города», которую в Томске реализует «Газпромнефть-Восток». При поддержке компании в городе удалось реализовать «MathSpace: творческое пространство для занятия математикой». Участниками проекта стали 500 человек (взрослых и детей) из разных районов Томской области, которые посетили более 20 мероприятий, 5 мастер-классов, семейный флешмоб, летний лагерь, турнир математических игр и онлайн-марафон.

На этой неделе стартовала новая серия мастер-классов по математике, где в руках учеников не ручки и тетрадки, а современные технологии. Специальное программное обеспечение «Geogebra», установленное на закупленных за счет гранта планшетах, позволяет визуально работать с геометрическими объектами. Не мысленно представлять, а реально видеть, как меняется эллипс при продольном или поперечном сечении, какие фигуры можно построить из параболы. Всего по программе предусмотрено 5 мастер-классов, где ученики разных классов откроют для себя поверхности второго порядка, узнают о секретах магических квадратов или научатся использовать число Пи. Ведущими станут студенты профильных факультетов Томских вузов: государственного и педагогического университетов, а также педагогического колледжа.

Если мастер-классы только стартовали, то наиболее интересной активностью, по мнению участников проекта, стал онлайн-марафон «Математический бегущий Томск». Всем желающим после регистрации на сайте был предложен онлайн-маршрут по достопримечательностям города. Каждый пункт сопровождался математической задачей. Если она решалась верно, то в зачет фиксировались пройденные метры. В противном случае этот участок маршрута не засчитывался в общий зачет. По итогам решенных задач формировались личная дистанция. В результате 240 человек из 45 городов и населенных пунктов суммарно «прошли» почти 4000 километров, что равняется расстоянию от Томска до Москвы.

Анастасия Юнышева, организатор проекта:

– Мы предварительно проанализировали наиболее успешные практики проекта и поняли, что этот марафон стоит взять в практику. Это познавательно в плане истории города, и интересно с точки зрения математики. В целом мы считаем наш проект успешным – открыли для себя новые активности, смогли закупить современное оборудование для математических занятий и приросли новыми участниками. Несколько лет назад, когда мы только начинали вести кружок во Дворце творчества детей и молодежи, у нас было только 10 человек. Сегодня уже более 120, и в том числе благодаря проекту «MathSpace: творческое пространство для занятия математикой».

Никита Атимасов, ученик 9 класса:

– Я хожу в кружок Дворца творчества с момента его появления, уже 4 года. Мне нравится подход к обучению математике – не только по очевидным правилам и формулам, но и с помощью альтернативных путей. Это помогает легче усваивать школьные уроки и решать задачи олимпиадного уровня. Сегодня мне понравилось применение интерактивного способа с планшетами. Я мог построить различные геометрические фигуры: вытянуть их или сжать, и посмотреть, как меняется в зависимости от этого математическая формула. Новые возможности в математике – это всегда интересно!

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.

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