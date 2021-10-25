В подземных переходах Томска отремонтируют освещение

В Томске в подземных переходах на Иркутском тракте, 85 и ул. 79 Гвардейской Дивизии, 3 проведут ремонт наружного освещения, сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время подрядчик — ООО «Горсети» начнет подготовительные работы. По контракту, в переходе на Иркутском тракте смонтируют 18 светильников мощностью 50 Вт, на ул. 79 Гв.Дивизиии — 26.

Также подрячик проложит кабели и установит антивандальные металлические решетки, которые должны будут защитить световые приборы от хулиганов.

В сообщении отмечается, что ранее аналогичные работы были проведены в подземном переходе на ул. Пушкина в районе Путепровода.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: