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В подземных переходах Томска отремонтируют освещение

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В Томске в подземных переходах на Иркутском тракте, 85 и ул. 79 Гвардейской Дивизии, 3 проведут ремонт наружного освещения, сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время подрядчик — ООО «Горсети» начнет подготовительные работы. По контракту, в переходе на Иркутском тракте смонтируют 18 светильников мощностью 50 Вт, на ул. 79 Гв.Дивизиии — 26.

Также подрячик проложит кабели и установит антивандальные металлические решетки, которые должны будут защитить световые приборы от хулиганов.

В сообщении отмечается, что ранее аналогичные работы были проведены в подземном переходе на ул. Пушкина в районе Путепровода.

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