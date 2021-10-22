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В Томске пожарные почти 5 часов ликвидировали пожар на Мичурина

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Сегодня утром, 22 октября, в Томске произошел пожар в складском помещении на ул. Мичурина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 9.59. К приезду пожарных из окон здания шел густой дым.

«Очаг возгорания удалось найти не сразу — пожарным пришлось работать в условиях нулевой видимости», — говорится в сообщении.

Возгорание было локализовано к 12.22 на площади 100 кв.метров. В одном помещении горели стеллажи с продуктами питания и другими товарами, паллеты. От высокой температуры повреждены офисные помещения.

Ликвидировать пожар удалось в 14:54. В ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники и 46 человек личного состава.

Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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