В Томске вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции

22 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 159 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 68 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 46 216 случаев заболевания COVID-19. 37 854 заболевших выздоровели, 585 умерли.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,14.

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