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В Томске завершили ремонт лестницы в переулке Карповском

Городское благоустройство, Томские новости, лестница ремонт капитальный ремонт В Томске завершили ремонт лестницы в переулке Карповском

Подрядчик завершил капитальный ремонт лестницы по пер. Карповскому, 28, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь заменили деревянные ступени на новые из просечно-вытяжной стали. Кроме того, детали конструкции покрасили специальной морозостойкой краской.

Напомним, капитальный ремонт лестницы в пер. Карповском, 28 начался 22 сентября. Работы были инициированы по многочисленным просьбам жителей. 8 октября администрация поручила подрядчику завершить капитальный ремонт в течение недели.

В пресс-службе отмечают, что в 2021 году на средства муниципальной программы благоустройства в Октябрьском районе благоустроен внутриквартальный проезд по ул. Иркутский тракт, 74-78, большой внутриквартальный проезд по ул. Иркутский тракт, 162-188, проезд пос. Светлый, 8-34, в процессе ремонта лестница на ул. Бирюкова, 11

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