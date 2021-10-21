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Группа «ПИК» рассматривает возможность захода на строительный рынок Томска — вице-губернатор региона

Томские новости, строительство стройка новый застройщик строительный рынок Томской области Группа «ПИК» рассматривает возможность захода на строительный рынок Томска — вице-губернатор региона

Группа «ПИК» проявляет интерес к строительному рынку Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

«Официальных контактов (с компанией — прим.ред.) пока нет. Они изучают рынок, и это нормально, так как „ПИК“ — это основной российский игрок», — сказал Паршуто.

Он отметил, что власти региона положительно оценивают интерес внешних девелоперов.

«Если бы мы не хотели, чтобы у нас строили иногородние застройщики, то тогда у нас никогда бы не реализовывались проекты, например, с участием новосибирских компаний — в районе площади Соляной и в конце Иркутского тракта», — пояснил Паршуто.

«ПИК» — одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером «ПИКа» является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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