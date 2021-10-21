Северский судомоделист победил на Кубке Европы

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2021 // Фото: depms.ru

Судомоделист из Северска Николай Гудошников стал победителем на прошедшем в Калининграде Кубке Европы по судомодельному спорту, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

По итогам состязаний мастер спорта победил в дисциплине «класс моделей-копий F4-A», тем самым обеспечив своё членство в сборной команде страны на 2022 год.

«Балтийской небо всю неделю было хмурым и одаривало участников соревнований и немногочисленных зрителей холодным дождём. Но это не помешало спортсменам выступать, проявляя силу духа, волю, выдержку и желание победить», — рассказал председатель региональной федерации судомодельного спорта и тренер спортсмена Александр Романов, отметив, что для Николая это было первое участие в международных соревнованиях в составе сборной команды России.

В конце октября Николай Гудошников выступит в составе сборной команды Томской области на чемпионате Сибирского Федерального округа.

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