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В Томске пройдет спектакль на заброшенном заводе

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В бывшем здании Томского электролампового завода 23 и 24 октября пройдет спектакль «OOO «anidoR». Посетителей ждет стилизованная атмосфера заброшенного производства: советский бетон, трещины и проплешины в отделке, заклеенные окна.

Компания «Театрьер» и пространство музыки, театра и кино «Виртуозы» разыграют перед зрителями историю о человеке, который вырос в одних условиях, а живет в совершенно других. На пути к трансформации герой проходит на своем пути через множество испытаний. Актеры покажут зрителям личную историю, маленькую исповедь, которая порой вплетена в сновидческие и подсознательные образы героя.

Сценарий действия подразумевает отсутствие сидений для зрителей. Спектакль разыгрывается на двух локациях и по задумке режиссера в процессе гости будут перемещаться из одного помещения в другое.

Длительность постановки 1 час. Посмотреть спектакль можно будет 23 октября в 18:30 и 20:30,
24 октября в 18:30 и 20:30 по адресу: пр. Кирова, 5 стр 4, 3 этаж.

Стоимость билетов: 400 рублей. Забронировать их можно по телефону: +7 913 803-23-30.

Возрастное ограничение: 14+

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