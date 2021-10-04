Мотоциклист пострадал в ДТП с 3 автомобилями в Томске

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне днем, 20 октября, в Томске произошло ДТП с участием 4 транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.30 на ул. Суворова, 10. По предварительным данным, 56-летний водитель Kia Sportage выезжая со второстепенной дороги не уступил дорогу мотоциклисту на Suzuki, которые двигался по главной дороге.

После столкновения двухколесное транспортное средство продолжило движение. В итоге мотоцикл въехал в припаркованные Nissan и Honda.

В результате ДТП 34-летний мотоциклист доставлен в медучреждение.

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