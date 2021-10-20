О действующих механизмах и инструментах финансирования проектов узнали в «Точке кипения — Томск»

20 октября 2021 / Томский Обзор

В выходные, 16 — 17 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» прошла серия мероприятий «Финансирование проектов в области развития технологий, креативных индустрий и гуманитарных технологий: топ-40 инструментов и презентация Карты денег РФ» от российского техноброкера Александра Морозова.

Двухдневная программа мероприятий включала лекцию об инструментах финансирования проектов в области развития технологий, креативных индустрий, гуманитарных технологий РФ и интенсив для специалистов по привлечению финансирования в высокотехнологичные проекты в производственной, цифровой, научной и гуманитарной сферах.

Участникам мероприятия была представлена карта мер государственных и частных программ финансирования, разработчиком которой является сам Александр Морозов. Всего, по словам Александра, на сегодняшний день в России насчитывается порядка полутора тысяч мер поддержки. Но в своей карте эксперт отражает чуть больше 170 — все они типологизированы и разнесены в соответствии со спецификой проекта и стадией реализации.

В частности, есть невозвратное финансирование проекта. «Как правило, это грантовое финансирование или субсидия, которые дает государство на выполнение определенных целей», — говорит Морозов. К венчурному финансированию относится такой тип поддержки, как покупка инвестором доли в проекте или стартапе, чтобы в дальнейшем перепродать, когда проект «вырастет». При этом, как отмечает эксперт, венчурное финансирование может софинансировать гранты или субсидии. Банковские кредиты в свою очередь выдаются под определенный процент и срок с условием наличия дополнительного финансового обеспечения. К альтернативным видам финансирования, когда происходит сбор предзаказа на товар, которого еще нет, относятся краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг.

Более подробно Александр Морозов рассказал о поддержке проектов, разложив проекты на разные стадии реализации. Так, например, на первой стадии проекты проходят процесс оформления концепта. Для научно-технологического проекта целесообразно рассчитывать на поддержку Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Минобрнауки России. Для проектов в сфере продаж можно ориентироваться на краудфандинговые платформы (Boomstarter или Planeta). «Но российский краудфандинговый рынок плохо развивается и практически не работает, — говорит Морозов. — Средний размер сбора — от 70 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей». Социальные проекты могут быть поддержаны Росмолодежью и Фондом президентских грантов. При этом, как отмечает Морозов, нужно смотреть в сторону комбинирования основного бизнеса с социальным спин-оффом. Для ранних стадий крайне важно делать акценты на команде и профессионализме ее участников, а также понимать, какие продукты и сервисы будут разработаны.

На втором этапе, по словам приглашенного эксперта, важно понимание рынка и адекватность его показателей. Здесь также основные источники — Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, а также МСП-Банк, АльфаПоток, KamaFlow, Starta VC.

Третий этап — пилотирование. Здесь, по словам Морозова, НИОКР уже носит прикладной характер, происходят первые продажи, предзаказы и заказы. Следующий этап — предсерия, на котором уже есть серийное производство и идут продажи. Как правило, говорит Александр Морозов, на данном этапе проект представляет собой микробизнес. В России микробизнесом считается компания с оборотом до 120 млн рублей. «Но для многих регионов России компании с такими показателями — это уже средний бизнес», — отмечает эксперт. Помимо этого, на данном этапе всегда стоит выбор: продолжать развиваться в России или открыть международные спин-оффы.

Участники интенсива совместно с Александром Морозовым проработали свои проекты, решая задачу поиска финансирования с учетом специфики и стадии реализации проекта. Используя карту мер государственных и частных программ финансирования, каждому держателю проекта удалось увидеть текущую ситуацию и выстроить маршрут движения, комбинируя разные меры поддержки.

Таким образом, для успешного поиска и получения поддержки на реализацию собственного проекта, необходимо придерживаться ряда пунктов:

Понимание, для чего конкретно нужны деньги (не «подгонять» проект под грант);

Поиск партнеров для реализации задуманной идеи. Наличие партнеров может удвоить интерес к проекту и позволит получить ту поддержку, которую не получить в одиночку;

Построение инвестиционного маршрута проекта для понимания необходимых мер и сервисов поддержки.

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