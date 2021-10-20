Томские организации и компании обязали привить от COVID-19 не менее 80% работников к 2022 году

20 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Руководитель томского управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина своим постановлением обязала руководителей отдельных категорий организаций и компаний организовать вакцинацию от коронавируса подавляющего большинства сотрудников к концу 2021 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Организовать в срок до 30 ноября 2021 года проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей госрегистрацию в РФ, не менее 80% от общей численности работников, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад)», — говорится в постановлении, размещенном на сайте управления.

Так, вакцинировать большинство сотрудников должны медицинские, оздоровительные, образовательные, транспортные, энергетические, правоохранительные, охранные, волонтерские, почтовые, аптечные, ветеринарные, информационные организации и учреждения сферы различных услуг (в том числе общественного питания), ЖКХ, соцобслуживания, туризма.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских.

По последним данным, всего в Томской области зафиксирован 45 тыс. 751 случай COVID-19, выздоровел 37 тыс. 672 человек, умерли — 580.

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