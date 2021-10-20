Видеоблог музея Северска попал в шорт-лист конкурса «Музей для людей»

Видеоблог «Идем в street» музея города Северска вошел в шорт-лист международного конкурса «Музей для людей». Победителя определит голосование, которое закончится завтра в 10.00.

Проект северского музея — видеоблог, предлагающий всем желающим прогуляться по улицам Северска не выходя из дома. Об истории домов и строительства города рассказывает Казимир Берловский — скейтер, спортсмен, музыкант. На момент создания материала на канале музея выпущено почти два десятка видеоэкскурсий.

Конкурс проходит в рамках Международного фестиваля музейного маркетинга и гостеприимства, который в этом году пройдет в онлайн-формате 20–21 октября. В этом году темой мероприятия станут музейные онлайн-проекты.

В рамках конкурса, реализованные онлайн-проекты музеев будут оценивать как экспертное жюри, так и участники программы в открытом голосовании. Победитель по мнению экспертного жюри получит приз — 50 000 руб., по мнению проголосовавших на сайте — 30 000 руб.

Поддержать проект северского музея можно здесь.

Итоги конкурса будут подведены 21 октября.

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