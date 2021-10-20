В Томске человек пострадал при пожаре у гаражного бокса
20 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне вечером, 19 октября, в Томске загорелся мусор между ж/д переездом на ул. Мокрушина и вокзалом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 23.52. Под пандусом при въезде в гаражный бокс сгорел мусор на площади 40 кв. метров. В результате 56-летний мужчина получил ожоги спины и был доставлен в ожоговое отделение ОКБ.
Причина пожара устанавливается.
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