В ТГУ запустили Data Hogwarts

В Томском государственном университете запустили новую Междисциплинарную школу анализа данных Data Hogwarts для студентов 2-4 курсов Высшей школы журналистики, кафедры социологии философского факультета и Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ.

Как уточняют в пресс-службе вуза, участники школы в течение полугода будут изучать аналитику, медиа и интеллектуальный анализ данных.

«Изучая жизнь человека и общества цифровой эры, гуманитарии все чаще пользуются инструментами анализа данных. Так рождается, например, журналистика данных — как одно из востребованных направлений работы, — говорит декан Высшей школы журналистики ТГУ Илья Мясников. — С другой стороны, журналисты и социологи могу привнести в эту сферу свои компетенции: аналитические умения, дизайн, презентацию результатов исследований в медиапродуктах. Вместе мы стремимся к дата-гуманизму: ситуации, когда жизнь в потоках данных не фрустрирует человека, а делает его будущее более открытым и понятным».

Предполагается, что Data Hogwarts объединит компетенции аналитиков, журналистов и специалистов по интеллектуальному анализу данных. Профильные специалисты будут обучать студентов работе с Big Data и медийным и аналитическим компетенциям. При этом собирать знания и навыки будут не отдельные люди, а команда.

Как уверяет заведующий кафедрой социологии ТГУ Виталий Кашпур, чтобы одному человеку освоить весь этот объем, потребуется примерно 8 лет, при этом на подготовку команды создатели школы закладывают шесть месяцев.

«Сначала все ребята пройдут курс по прикладному анализу данных, где будут рассказаны основные принципы и инструменты сбора, обработки и анализа цифровых данных. Затем они в рамках командной проектной работы будут работать над тематиками, которые имеют потенциал с точки зрения социальной значимости и их медиапродвижения. По этим направлениям они проведут свои собственные исследования и создадут медиапродукт, который будет включать результаты работы с большими данными», — объяснил Виталий Кашпур.

Первый пре-модуль школы будет проходить месяц. Затем, в конце ноября, будут сформированы проектные группы, куда войдут 80 лучших из подавших заявки на обучение. Те, кто не пройдут отбор также получат сертификаты, подтверждающие освоение теоретической информации.

После формирования команд начнется этап проектирования, который продлится два месяца. В это время студенческие группы вместе с кураторами, разработают проект и представят свои результаты экспертам.

Завершающий этап запланирован на февраль–апрель 2022 года. За это время участники школы проанализируют и обработают данные, проработают визуальную упаковку проекта, а также проанализируют аудитории и инвестиционный потенциал. Итогом полугодовой работы станет создание MVP (Minimum Viable Product) и презентация проектов экспертам.

Помимо сертификатов выпускники школы получат диплом Data Hogwarts.

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