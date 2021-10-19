Проверки эпидрежима вновь будут проводить в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томской области возобновляются проверки соблюдения эпидрежима. Соответствующее письмо руководству регионального управления МВД направил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, предполагается, что точечные проверки в общественных местах начнут проводить с 1 ноября. Правоохранители будут контролировать соблюдение масочного режима в маршрутном транспорте, кафе, магазинах и торговых центра. Муниципалитеты и полицейские уже верстают графики выхода в рейды.

«Ранее такие проверки были сведены к минимуму в связи с улучшением эпидситуации. Сегодня эксперты предупреждают о риске четвертой волны заболевания коронавирусом и нам важно сдержать ее развитие, а лучше вовсе предотвратить. Усиление мер безопасности и своевременная вакцинация дает нам такой шанс», — прокомментировал предстоящие рейды замгубернатора Игорь Толстоносов.

Напомним, масочный режим в Томской области введен 18 мая 2020 года, за его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. С 8 ноября 2021 в регионе вводятся новые правила для гостей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских.

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