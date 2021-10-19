Почтальоны начнут доставлять заказы Яндекс.Маркета в отдаленные деревни Томской области

19 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Жители деревень и дачных поселков Томской области смогут получать покупки из Яндекс.Маркета с курьерской доставкой. Помогать маркетплейсу будут работники почтовых отделений, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Почта России забирает посылки со складов Маркета в подмосковном Софьине, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Затем заказы развозят по региональным отделениям, где они проходят сортировку. После товары передают курьерам, которые и доставляют их получателям.

В пресс-службе отмечают, что в скором времени Почта России будет забирать товары и со складов Маркета в Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге.

На сегодняшний день доставка заказов из маркетплейса силами Почты России действует в 300 населённых пунктах в 83 регионах страны.

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