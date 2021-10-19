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У томского арт-пространства украли Валеру

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У томского арт-пространства «Залиша» украли тыкву, которая украшала вход в заведение. Сотрудники ласково называли объект Валерой.

«Люди дорогие... Ну как так можно? Когда осознанные ограбления ради наживы, можно более-менее понять логику, но тут как? С ним фотографировались, его фотографировали, гладили его солнечные бока, улыбались. Он поднимал настроение на новый уровень каждому прохожему», — пишет «Залиша» в своем инстаграм-аккаунте.

Арт-пространство просит всех очевидцев произошедшего писать в директ, нашедшему «Валеру» обещают вознаграждение. Кроме того, «Залиша» будет рада любым комментариям и словам поддержки — «нам не хватает теперь веры в порядочность людей».

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