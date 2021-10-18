Внедрение новых требование к малым аэропортам откладывается

18 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Министерство транспорта Российской федерации намерено отложить внедрение новых требований к безопасности малых аэропортов в связи с проблемами с остановкой рейсов по местным авиалиниям на в Томской области, на Алтае и в Забайкалье.

Как уточняет РБК, Минстранс планирует продлить срок вступления в силу новых правил как минимум на год.

Новые требования вступили в силу 5 октября 2021 года. К этом моменту из 2,2 малых аэропортов новым критериям соответствовали лишь 165.

«С учетом того, что проблема насущная и актуальная, мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в действующее постановление [№1603] <...> и продлим еще на год. Соответственно, у нас появится еще год с лишним, для того чтобы реализовать эти мероприятия», — об этом заявил замминистра транспорта Александр Суханов в Совете Федерации на парламентских слушаниях о развитии инфраструктуры региональных аэропортов.

Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Обращение связано с приостановкой с 5 октября рейсов авиакомпании «СиЛА» по внутриобластным маршрутам «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск-Кедровый» из-за вступления в силу постановления правительства РФ.

Также сообщалось, что по оценкам авиакомпаний и местных властей, для модернизации одной посадочной площадки под новые требования потребуется от 13 до 50 млн рублей.

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