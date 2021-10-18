Оператор аэропорта в Стрежевом отказался выкупать его с торгов, лот предложен «Новапорту»

18 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

ООО «Аэропорт Стрежевой», ставшее победителем торгов по продаже имущества данного аэропорта, отказалось выкупать его, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на конкурсного управляющего ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» (продавало имущество) Николая Скажутина.

«Договор купли-продажи имущества (. . .) расторгнут в связи с направлением конкурсным управляющим должника в адрес ООО „Аэропорт Стрежевой“ отказа от исполнения обязательств по договору по причине отсутствия оплаты по нему», — говорится в сообщении.

Из документа также следует, что предложение о приобретении имущества аэропорта в Стрежевом сделано второму участнику торгов — ООО «Аэропорт Томск» (контролируется холдингом «Новапорт»).

Как сообщалось, ООО «Аэропорт Стрежевой» выиграло открытые торги по продаже банкротящимся ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» имущества данного аэропорта (ранее ООО «Аэропорт Стрежевой» арендовало это имущество) у структуры «Новапорта», предложив за лот 45,2 млн рублей. Последняя ставка «Аэропорта Томск» составила 44,9 млн рублей.

«Аэропорт Стрежевой» аффилирован с «Авиакомпанией «Томск Авиа» через материнское ООО «Промавиасервис», находящееся в настоящее время в процедуре банкротства. «Промавиасервису» принадлежит часть инфраструктуры аэропорта Стрежевого: ВПП, перрон, рулежные дорожки, места стоянок вертолетов.

ООО «Аэропорт Томск» обслуживает аэропорт «Богашево». Совладельцами компании являются холдинг «Новапорт» (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

Аэропорт «Стрежевой» расположен на севере Томской области, обслуживает пассажиропоток одноименного города. Регулярные рейсы в Стрежевой выполняются из Томска.

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