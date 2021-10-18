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«Томь» в домашнем матче обыграла «СКА-Хабаровск»

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Накануне, 17 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 18 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021–2022 в рамках которого «Томь» принимала «СКА-Хабаровск», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Александр Ставцец. После передачи Астемира Гордюшенко он с острого угла отправил мяч в ворота гостей. Встреча завершилась со счетом 1:0.

По итогам 18 туров томская команда сохраняет 12 позицию в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 23 октября на домашнем поле, где встретится с астраханским «Волгарем».

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