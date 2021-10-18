Чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду появятся в осенне-зимнем расписании томского аэропорта

18 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

С 1 ноября томский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание 2021-2022, сообщает пресс-служба аэровокзала.

В новом расписании появятся прямые чартерные рейсы из Томска в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду. Их будут выполнять авиакомпании «AZUR air» и «Nordwind». С датами вылетов можно ознакомиться на официальном сайте Аэропорта ТОМСК. Об условиях бронирования и стоимость путевок можно узнать в туристических агентствах города.

В новом расписании сохранятся востребованные томичами рейсы Томск-Санкт-Петербург. Самолеты авиакомпании «Nordwind» будут летать по этим маршрутам 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. С 03 января 2022 года к выполнению рейсов по этому направлению присоединится компания «Россия». Ее самолеты будут летать 4 раза в неделю, по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Победа» продолжат летать по направлению Томск-Москва. Количество рейсов составит от 3 до 4 ежедневно.

2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам, томичи смогут летать в Новосибирск. Рейсы будет выполнять авиакомпания «S7 Airlines», которая также расширит ее международными рейсами в Киргизию (город Ош).

Рейсы в Екатеринбург, Тюмень и Улан-Удэ продолжит выполнять авиакомпания «Red Wings». Авиакомпания «СиЛА» продолжит осуществлять рейсы в Абакан, Барнаул, а также в Красноярск. Также в Красноярск можно будет улететь самолетами «КрасАвиа», которые будут летать и в Нижневартовск, Новый Уренгой и Сургут. Рейсы в последний названный города будет выполнять и авиакомпания «UTair». Она же продолжит выполнять традиционные для Томска полеты в Стрежевой. 1

С информацией о днях и времени вылета можно ознакомиться на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе «Расписание».

В сообщении также отмечается, что при подготовке к осенне-зимнему сезону службы аэропорта провели комплекс профилактических мероприятий на наземном оборудовании, средствах механизации, зданиях и сооружениях. Подготовлены противообледенительные жидкости, химреагенты и другие расходные материалы для обработки самолетов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: