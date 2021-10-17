В Томске состоялось открытие памятника первым выпускникам ТПУ

17 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В пятницу, 15 октября, состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной первому выпуску Томского технологического института (ныне ТПУ). Памятник расположен у входа в «химический» корпус университета на проспекте Ленина, 43а.

Бронзовая скульптура «Студент первого выпуска» представляет собой фигуру молодого человека, одетого в историческую форму начала XX века. Открытие памятника приурочено к празднованию 115 лет с момента выпуска из Томского технологического института первых сибирских инженеров.

Инициаторами проекта по установке скульптуры выступили представители Ассоциации выпускников ТПУ. Памятник изготовлен на средства выпускников вуза творческой группой под руководством Леонтия Усова. В её состав также вошли скульптор Владимир Романов и литейщик Максим Петров. Работа по установке памятника была кропотливой и велась в течение года.

«Я уверен, памятник станет новой точкой, где могут собраться и студенты, которые сегодня учатся в политехническом, и выпускники, которые приехали посетить свою альма-матер. Безусловно, это не могло бы состояться без поддержки выпускников, и я искренне благодарю Ассоциацию выпускников и уверен, что это взаимодействие и сотрудничество будет только нарастать», - заявил в своем приветственном выступлении и.о. ректор ТПУ Дмитрий Седнев

Напомним, в этом году Томский политехнический университет празднует 125 лет со дня основания. За всё время работы из стен политеха вышли 170 тысяч выпускников. В состав первого выпуска из 203 поступивших вошли 15 инженеров-механиков и один инженер-химик.

Среди первых выпускников были профессор, основатель сибирской школы теплоэнергетиков Иннокентий Бутаков и профессор, один из организаторов Московского института стали и сплавов, впоследствии его декан, Владимир Ванюков.

Фото: Серафима Кузина

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