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Первый рубеж безопасности: умные шлагбаумы «Ростелекома» пропустят спецтехнику во дворы томичей

Ростелеком, Томские новости, Ростелеком спецтехника умные шлагбаумы Первый рубеж безопасности: умные шлагбаумы «Ростелекома» пропустят спецтехнику во дворы томичей

«Ростелеком» модернизировал и сделал умными два шлагбаума в Томске во дворе дома на улице Елизаровых, 4. Специалисты компании смонтировали систему для автоматического распознавания и проезда спецтехники: скорой помощи, полиции и пожарной. Также на опорных столбах установили видеокамеры, которые по внешним признакам распознают автомобили специальных служб.

Теперь при возникновении экстренной ситуации шлагбаум будет открываться за несколько секунд. Федеральный закон № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» предписывает в случае возникновения внештатных обстоятельств обеспечить автоматическую разблокировку и открытие шлагбаумов, установленных на проездах во дворы, и предоставить беспрепятственный проезд пожарной техники. При невыполнении этих условий устройства должны быть демонтированы.

«Апгрейд стандартного шлагбаума — это адаптация услуги “Умный шлагбаум” под потребности конкретного многоквартирного дома с проездным двором в оживленном районе города. Наши специалисты разработали и применили практическое решение, которое позволяет адаптировать оборудование под требования российского законодательства и применить новые технологии для удобства жителей. Для застройщиков, управляющих компаний и ТСЖ мы готовы разрабатывать индивидуальные проекты, где будут учтены требования и пожелания заказчика», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Благодаря этому проекту работники скорой помощи, полиции, пожарной службы проедут на территорию двора быстро, не теряя драгоценного времени. А собственники жилья смогут удаленно открывать и закрывать въезд на территорию при помощи мобильного приложения “Ростелеком. Ключ”, которое устанавливается на сотовый телефон или планшет», — поделился председатель ТСЖ «Электротехник» Евгений Климов.

«Умный шлагбаум» — это часть многофункциональной цифровой платформы «Ростелеком. Ключ», которая также включает в себя «Умный домофон», «Умный доступ» (СКУД), «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики», управляемые через единое приложение по интернету. Услуги являются универсальным инструментом для повышения безопасности и комфорта жителей, которые могут применяться как в отдельном доме, так и в масштабах микрорайона. Сервисы можно подключить выборочно или в комплексе.

Получить дополнительную информацию об услуге «Умный шлагбаум» можно на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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