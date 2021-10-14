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Вода начала поступать в дома томичей после масштабного отключения

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Бригады «Томскводоканала» досрочно завершили основной объем работы на водопроводных сетях в Октябрьском и Ленинском района, сообщает пресс-служба мэрии.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», вода начала поступать в дома уже к 12.00. Сейчас идет заполнение системы. Предполагается, что на обычный режим сети выйдут к 17.30.

В настоящее время начато заполнение системы. Планируется, что на обычный режим работы сети выйдут к 17.30.

В случае обнаружения каких-либо сбоев в системе водоснабжения томичи могут обращаться в свою УК и ТСЖ и в «Оперативно-дежурную службу Томска» по телефону 005.

Напомним, накануне «Томскводоканал» провел масштабное отключение, связанное с переврезкой водопроводной линии диаметром 600 мм и заменой запорной арматуры на разных участках водопровода в Октябрьском и Ленинском районах города. Предполагалось, что ограничение подачи ресурса должно было продлиться до 20.00.

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