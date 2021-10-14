Сенатор Кравченко сохранил место в Совфеде РФ, став представителем от томской облдумы

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Депутаты Законодательной думы Томской области седьмого созыва на своем первом собрании в четверг избрали Владимира Кравченко своим представителем в Совете Федерации, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на корреспондента из зала парламента.

«За» кандидатуру Кравченко, выдвинутого «Единой Россией» и спикером Оксаной Козловской, проголосовали 28 из 39 присутствующих депутатов.

Кравченко уже представлял в Совфеде РФ облдуму шестого созыва.

Выступая перед депутатами, он заявил, что в ходе очередного срока в верхней палате парламента намерен продолжить работу над решением вопросов межбюджетных отношений.

«Если мы говорим об изменении межбюджетных отношений, то мы конкретно предлагаем методику и поднятие коэффициента бюджетной обеспеченности до единицы, которая нам (Томской области — ИФ) ежегодно бы давала до 20 млрд рублей. Также есть предложение о децентрализации 1% налога на прибыль», — сказал Кравченко.

Он также подчеркнул необходимость решения проблемы нарушения пропорций финансирования нацпроектов и госпрограмм (97% средств — из федерального бюджета, 3% — из регионального) со стороны федеральных министерств, что ведет к дополнительной нагрузке на бюджеты регионов.

Кравченко родился 12 июня 1964 года в деревне Малиновка Томского района Томской области. Имеет три высших образования: в 1985 году окончил Томский Государственный педагогический институт, в 2002 году — Томский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2014 году окончил Западно-Сибирский филиал ГОУ ВПО «Российская академия правосудия» по специальности «юриспруденция».

В 1990-е годы Кравченко работал на руководящих должностях в некоммерческом секторе, являлся председателем правления Ассоциации военно-патриотических клубов Томской области, председателем правления Томской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана, руководил реабилитационным центром для ветеранов локальных войн.

В 2000-х годах он занимал руководящие должности в региональном отделении «Единой России», с 2011 по 2016 годы являлся председателем комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности томской облдумы.

В 2016 году депутаты Законодательной думы Томской области наделили Кравченко полномочиями члена Совета Федерации.

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