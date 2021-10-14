Оксана Козловская сохранила пост спикера томской облдумы в новом созыве

14 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Депутаты Законодательной думы Томской области седьмого созыва на своем первом собрании в четверг избрали Оксану Козловскую своим председателем, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Козловскую избрали спикером путем тайного голосования. «За» ее кандидатуру проголосовали 28 из 39 присутствующих депутатов.

Выступая перед депутатами, Козловская подчеркнула, что парламентариям нового созыва предстоит оправдать ожидания избирателей, определить приоритеты и пути решения многих вопросов, в том числе финансовых.

«Нам предстоит продолжить региональные и национальные проекты: поддержка семей с детьми, создание новых рабочих мест, целый комплекс проектов по строительству дорог и благоустройству, обновление инженерной и социальной инфраструктуры, уделить особое внимание здравоохранению и образованию, повышению уровня жизни людей», — сказала Козловская.

Она высказала мнение, что избрание в новый созыв половины депутатов из прошлого — это залог сохранения преемственности, правовой и парламентской культуры, а значит — и гарантия общественного согласия в регионе.

«Убеждена, что задача председателя думы — объединить возможности и потенциал каждого депутата всех фракций в работе над областными и федеральными законами», — добавила Козловская.

Наряду с Козловской на пост председателя думы были выдвинуты Леонид Терехов (ЛДПР) и Алексей Федоров (КПРФ).

Таким образом, Козловская возглавила Законодательную думу Томской области уже в третий раз с 2011 года. До работы в облдуме она занимала должность вице-губернатора региона.

Как сообщалось, по итогам прошедших в сентябре выборов в томскую облдуму «Единая Россия» получила 27 из 42 мест в областной думе (64%), КПРФ — 7 (17%), «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР — по 3 (7%) и «Новые люди» — 2 (5%). Явка превысила 40%, тогда как в 2016 году она составила лишь 32,8%.

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