Томский музей «Профессорская квартира» пополнился редчайшими журналами и письмами начала XX века

Коллекцию редчайших журналов, технических каталогов и писем начала XX века передал в томский музей «Профессорская квартира» его постоянный даритель Владимир Плющ. В распоряжении учреждения оказалась подборка литературного «Свободного журнала» за 1914 год и корреспонденция, адресованная знаменитым томским профессорам.

«Разобрав подборку, мы увидели, что среди документов есть уникальные письма 1910-х гг., адресованные профессорам Томского технологического института, выдающимся ученым Б.П. Вейнбергу и В.Д. Кузнецову, — рассказывает сооснователь музея Иван Атапин. — Это переписка с зарубежными (немецкими, французскими, британскими) техническими компаниями, такими как Otto Fennel Söhne, Peerboom & Schurmann, F. Davidson & Co., Philip Harris & Co. Вейнберг и Кузнецов заказывали прейскуранты этих производств, затем выбирали по ним и закупали различное оборудование, необходимое для физической лаборатории Технологического института».

Иван Атапин отмечает, что письма написаны на французском, немецком и английском языках, поэтому их еще предстоит перевести. Среди переданной в музей корреспонденции имеется ряд технических каталогов и прейскурантов зарубежных компаний. Часть из них оформлена в стиле модерн и представляет в том числе и художественную ценность. В музее также отмечают хорошую сохранность переданных предметов.

«Все эти документы хорошо иллюстрируют развитие отечественной науки в начале XX века и свидетельствуют о тесных связях дореволюционной томской профессуры с Европой и Америкой. Письма, адресованные Вейнбергу и Кузнецову особенно важны для нашего музея, ведь в этом доме жил второй директор Томского технологического института В.П. Алексеевский, а сама улица названа в честь В.Д. Кузнецова. Можно сказать, что письма вернулись в законную „среду обитания“. Они займут достойное место в нашем музейном кабинете», — рассказал Иван Атапин.

Он также отметил, что новые экспонаты будут постепенно вводиться в коллекцию и о них будут рассказывать на экскурсиях. Кроме того, документы будут доступны для профессиональных исследователей.

Музей «Профессорская квартира» готов принять в дар документы, фотографии и предметы начала XX века, связанные с Томском и его жителями. Подробности можно узнать, написав в директ учреждения.

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