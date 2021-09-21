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Томичка взяла «золото» и «серебро» на чемпионате Урала и Сибири по бодибилдингу

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Томичка Юлия Киямова стала обладательницей двух медалей прошедшего в Екатеринбурге чемпионата Уральского и Сибирского федеральных округов по бодибилдингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие около 350 участников. Томичке удалось взять две награды. В открытой номинации «фитнес-бикини до 164 сантиметров» девушка стала победительницей, а также Юлия взяла серебро в категории «фитнес-бикини до 166 сантиметров» среди юниорок.

Следующий старт для томской спортсменки состоится 21 октября в Тюмени. Юлия примет участи в чемпионате и первенстве России по бодибилдингу. Помимо нее Томскую область здесь представят Михаил Дядюк (чемпион Томской области по бодибилдингу в открытой категории), Михаил Гутиков (вице-чемпион Томской области) и Олег Биднюк (чемпион Томской области по бодибилдингу среди мастеров).

Кроме того, в ноябре планируется выступление Юлии Киямовой и Михаила Дядюка на чемпионате мира, который пройдет в Санта-Сусанне (Испания).

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