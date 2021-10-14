Сегодня в Томске вновь открывается «ШоколадЪ»

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2021 // Фото: instagram.com/jazzcafeunderground

Сегодня, 14 октября, в Томске после полуторагодичного перерыва вновь откроется кофейное заведение «ШоколадЪ». Гостей ждут бесплатный кусочек торта и бокал шампанского. Таким образом кофейня отметит свое 11-летие, сообщается в инстаграм-аккаунте джаз-кафе Underground.

По словам шеф-повара «Шоколада» Алексея Тульчанского, заведение откроется со старой командой и продолжит использовать натуральные фермерские продукты при приготовлении своих блюд.

«Сохранив все традиции и концепцию, мы воссоздали меню нашего заведения с 11 летней историей. Меню, которое по праву считалось, одним из лучших в нашем городе!», — отмечает Алексей Тульчанский.

Кроме бесплатных угощений гостей ждет выступление гитарно-саксофонного проекта Saxobeats. Коллектив исполнит знакомые и любимые несколькими поколениями песни в нестандартном звучании.

«ШоколадЪ» будет работать по старому адресу — пр. Ленина, 46. Вход на день рождения заведения свободный. Начало музыкальной программы в 19.00.

Забронировать столик можно по телефону: 51-51-05.

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