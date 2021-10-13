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ЛитРес будет готовить авторов и актеров озвучки книг в Томске

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Томский государственный университет и группа компаний «ЛитРес» займутся созданием программ профессиональной переподготовки, включающих обучение специалистов для цифрового книгоиздания, в том числе писателей и актеров для озвучки аудиокниг. Соответствующее соглашение было подписано в Минобрнауки, сообщает пресс-служба ТГУ.

«У нас будет обучение и для авторов, и для актеров озвучки книг. Чтецы смогут постичь не только азы актерского мастерства, но и необходимые основы для построения своей „домашней студии звукозаписи“ и научатся пользоваться инструментами для создания фонограмм и их составляющих. Авторы узнают о том, какие художественные приемы или навыки должны развиваться, и как донести свое творчество до читателя в digital-мире, где многое зависит от прямой коммуникации с аудиторией и продвижением произведения лично писателем», — рассказал директор департамента по развитию контента ГК «ЛитРес» Евгений Селиванов.

В компании надеются, что подобного рода сотрудничество в том числе поможет развитию индустрии, приведет к увеличению количества получивших навыки, необходимые для работы в литературной сфере в цифровую эпоху авторов и чтецов. В будущем их предполагается также увеличение числа тех, кто связан и поддерживает эти профессии — редакторов, корректоров и других.

В свою очередь начальник отдела по работе с промышленными партнерами Нина Лупачева отметила, что на данный момент в проекте «Содействие занятости» с ТГУ сотрудничают уже несколько десятков партнеров, которые готовы участвовать в обучении граждан и принимать на работу тех, кто прошел курсы.

Также ТГУ подписал соглашения с Информационно-аналитическим центром МЧС России, ООО «Картон Пром» и ООО «Гарнэт Консалтинг Групп» (Moscow Communications Agency). Соглашения заключаются, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие в сфере трудоустройства и социальной защиты отдельных категорий граждан, обучающихся рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

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