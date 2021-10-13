Томичей приглашают на встречу с инициатором переиздания романа «Томские трущобы»

13 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В субботу, 16 октября, в пространстве «Белый ветер» пройдет встреча с Марией Могилатовой — одним из инициаторов переиздания культового романа Валентина Курицына «Томские трущобы», сообщается в инстаграм-аккаунте книги.

«Если в твоей душе крепко сплелись две любви — к детективам и к истории родного города, то тогда тебе срочно нужно приходить на наше мероприятие», — говорится в сообщении.

Мария расскажет об интересных фактах, особенностях авантюрного сюжета и томских реалиях в романе. Кроме того, ответит на все вопросы гостей, так как работая в своей кандидатской диссертации над этим произведением, изучила его досконально.



Мероприятие состоится в 15.00 по адресу: ул. Тимакова, 4а стр.1. Необходима предварительная запись в директе пространства. Стоимость посещения — 250 рублей.

Весной 2020 года вышел первый тираж переизданного романа «Томские трущобы». Произведение Валентина Курицына о преступном мире Томска конца XIX века впервые было собрано в отдельный двухтомник.

Увидев свет в 1905 году, «Томские трущобы» в течение шести лет выходили в газете «Сибирские отголоски». В 90-е роман был снова опубликован, но в сокращенном варианте, с большим количеством опечаток и ошибок. Доктор филологических наук Наталья Жилякова и аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова проделали огромную работу — собрали и сверили тексты из газетных публикаций и переизданного романа. Об этом процессе можно почитать в нашем материале по ссылке.

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