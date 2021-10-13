Томские каратисты привезли медали с всероссийских соревнований

Томский Обзор / Фото: 13 октября 2021 // Фото: depms.ru

Спортсмены из Томской области стали обладателями наград различного достоинства на прошедших в Новосибирске всероссийских соревнованиях по каратэ — «Кубке маршала Покрышкина», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участи 1200 каратистов из 22 регионов страны. По итогам турнира воспитанница клуба «Сибирь» Анна Скворцова взяла золотую медаль в своей категории и выполнила норматив мастера спорта. Серебряными призерами стали Андрей Косенков, Егор Леднев и Ульяна Лютько. «Бронзу» привезли пять спортсменов: Александр Завьялов, Артём Тищенко, Илья Замараев, Александра Сухих и Егор Буренок.

Кроме того, томская ката-группа взяла серебро среди юношей 14-17 лет, а ката-команда девушек завоевала «бронзу».

В сообщении отмечается, что прошедшие соревнования являлись одним из этапов подготовки томских спортсменов к первенству России, которое пройдет в Санк-Петербурге 3–5 декабря.

Спортсменов к турниру подготовили Руслан Апаев, Виктор Бельц, Вячеслав Михня, Константин Липухин, Алексей Поливаный, Александр Нестерук и Светлана Крючкова.

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