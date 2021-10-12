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Выпускница факультета журналистики ТГУ возглавила Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге

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Анна Тышецкая — выпускница и бывший преподаватель факультета журналистики Томского государственного университета — возглавила НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ТГУ.

Бывший глава питерской ВШЭ Сергей Кадочников останется в команде вуза и будет курировать его на новом этапе развития.

«Я признательна Сергею Михайловичу Кадочникову — для меня очень ценно и важно начинать вместе. Рада стать членом команды Высшей школы экономики, для меня это большой шаг», — отметила Анна Тышецкая.

С 2020 года Тышецкая является проректором по образовательной деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта, ранее была проректором по учебной работе и членом ученого совета Дальневосточного федерального университета. Анна Юрьевна окончила факультет журналистики Томского государственного университета, работала на ФЖ преподавателем, имеет степень кандидата филологических наук.

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