«СиЛА» запустила авиарейсы из Томска в Красноярск

12 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: ООО "Сибирская Лёгкая Авиация"

Авиакомпания «СиЛА» открыла новые рейсы, связывающие Красноярск и Томск, а также начала полеты по направлению Иркутск — Усть-Илимск — Красноярск.

Как сообщают в пресс-службе компании, полеты из Томска в Красноярск и обратно заведены по пятницам. По маршруту Иркутск — Усть-Илимск — Красноярск в двух направлениях можно улететь также по пятницам. Все рейсы выполняются на самолете L-410 с 11 октября.

Уточняется также, что полеты по новым направлениям организованы благодаря субсидированию из федерального бюджета. По распоряжению Росавиации авиаперевозчиком определена авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация».

Стоимость билетов можно уточнить в отделе продаж авиакомпании «СиЛА» по тел.: 8 952 622-46-12, 8-901-651-19-13, 8-908-664-75-72, 8-983-410-01-88, 8-908-659-68-95, а также посредством заявок в WhatsApp и на e-mail: aviakassa1@mail.ru.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайтах авиакомпании: www.sila-aero.ru и www.sila-avia.ru

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