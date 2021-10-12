18+
18+

«СиЛА» запустила авиарейсы из Томска в Красноярск

Путешествия, Томские новости, перелеты полеты Томск-Красноярск вылет прилет «СиЛА» запустила авиарейсы из Томска в Красноярск

Авиакомпания «СиЛА» открыла новые рейсы, связывающие Красноярск и Томск, а также начала полеты по направлению Иркутск — Усть-Илимск — Красноярск.

Как сообщают в пресс-службе компании, полеты из Томска в Красноярск и обратно заведены по пятницам. По маршруту Иркутск — Усть-Илимск — Красноярск в двух направлениях можно улететь также по пятницам. Все рейсы выполняются на самолете L-410 с 11 октября.

Уточняется также, что полеты по новым направлениям организованы благодаря субсидированию из федерального бюджета. По распоряжению Росавиации авиаперевозчиком определена авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация».

Стоимость билетов можно уточнить в отделе продаж авиакомпании «СиЛА» по тел.: 8 952 622-46-12, 8-901-651-19-13, 8-908-664-75-72, 8-983-410-01-88, 8-908-659-68-95, а также посредством заявок в WhatsApp и на e-mail: aviakassa1@mail.ru.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайтах авиакомпании: www.sila-aero.ru и www.sila-avia.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Томскстройзаказчик» выставят на аукцион до конца ноября

7 октября 2021
Томские новости

В Томской области закончилась первая «музейная творческая ссылка»

24 сентября 2021
Томские новости

Томские дзюдоистки привезли «серебро» и «бронзу» с всероссийских соревнований

11 октября 2021
Томские новости

В Томске ликвидировали последствия «взрыва» на кондитерской фабрике

6 октября 2021
Томские новости

Прокуратура проверяет информацию о соседстве лука и средства от грызунов в томском магазине

16 сентября 2021
Томские новости

На дорогах Томска организуют дежурство пескоразрбасывающей техники

27 сентября 2021
Томские новости

В Томске создадут онлайн-платформу на основе ИИ для оценки компетенций сотрудников и студентов

1 октября 2021
Томские новости

Томские ученые намерены обезвредить клещей, отредактировав ДНК микробов в их кишечниках

4 октября 2021
Томские новости

В Томске задержали дебошира, который устроил погром в отделении банка

29 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle