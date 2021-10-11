18+
18+

Томский альпинист Владислав Темерев стал мастером спорта России

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт мастер спорта назначения получили награды выиграли мастерство томский спорт Томский альпинист Владислав Темерев стал мастером спорта России

Томскому альпинисту Владиславу Темереву присвоено звание мастера спорта России. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства Спорта РФ.

Как уточняет пресс-служба регионального департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту, Владислав занимается скалолазанием с 7 лет, с 2013 года спортсмен увлекся альпинизмом. Долгое время молодой человек тренировался в Доме детства и юношества «Кедр», сейчас занимается в Томской федерации альпинизма. Тренируется под руководством Елены Темеровой.

Спортсмен является неоднократным победителем и призёром первенств мира, первенства России, этапов Кубка России, а также бронзовым призёром общего зачета Кубка России 2018 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске начались общественные обсуждения городского дизайн-кода

24 сентября 2021
Томские новости

Первое «Снежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Томске

8 октября 2021
Томские новости

Под Томском высадили 10 000 сосен

13 сентября 2021
Томские новости

Томич, расплатившийся в магазине билетом банка приколов, был задержан, когда вернулся на место преступления

22 сентября 2021
Томские новости

Памятная доска прокурорам — участникам Великой Отечественной войны появилась в Томске

13 сентября 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут заморозки

13 сентября 2021
Томские новости

Томский политех и ГК «Иннотех» займутся совместными исследованиями в области искусственного интеллекта

28 сентября 2021
Томские новости

Томичей просят не ездить на автомобилях по пешеходным дорожкам в Березовой роще

5 октября 2021
Томские новости

В Томской области подвели предварительные итоги выборов

20 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle