Томский альпинист Владислав Темерев стал мастером спорта России

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2021 // Фото: depms.ru

Томскому альпинисту Владиславу Темереву присвоено звание мастера спорта России. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства Спорта РФ.

Как уточняет пресс-служба регионального департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту, Владислав занимается скалолазанием с 7 лет, с 2013 года спортсмен увлекся альпинизмом. Долгое время молодой человек тренировался в Доме детства и юношества «Кедр», сейчас занимается в Томской федерации альпинизма. Тренируется под руководством Елены Темеровой.



Спортсмен является неоднократным победителем и призёром первенств мира, первенства России, этапов Кубка России, а также бронзовым призёром общего зачета Кубка России 2018 года.

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