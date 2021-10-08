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Пострадавший при пожаре в томском ТЮЗе находится в удовлетворительном состоянии

Происшествия, Томские новости, пожар горит сгорел сводка происшествий пострадал инциденты жесть Томска Пострадавший при пожаре в томском ТЮЗе находится в удовлетворительном состоянии

Мужчина, пострадавший при возгорании в здании Томского театра юного зрителя, находится в отделении Томской областной клинической больницы. Его состояние оценивается как стабильное, удовлетворительное.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, мужчина проходит лечение в палате интенсивной терапии.

Напомним, пожар в здании ТЮЗа произошел накануне вечером, 7 октября. На месте происшествия работала одна бригада станции скорой медицинской помощи Томска.

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