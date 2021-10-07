Томичам покажут жилую часть горного корпуса ТПУ

7 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 10 октября, в Томском политехническом университете отметят 158-летие выдающегося политехника, автора романов «Земля Санникова» и «Плутония» Владимира Обручева. В этот день томичей пустят в исторический горный корпус и расскажут о жизни и деятельности известного ученого.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, в 13.00 и 15.00 стартуют экскурсии «Тайна горного корпуса». Её участники прогуляются по аллее геологов, посетят горный корпус (он же корпус №1, ул. Советская, 73), в проектировании и строительстве которого лично принимал участие Владимир Обручев. Более того, томичи смогут посетить Мемориальный кабинет, где работал выдающийся ученый, а также большую горную аудиторию и подъезд жилого флигеля корпуса.

Кроме того, в 13.00 и 15.00 пройдут экскурсии по минералогическому и палеонтологическому музеям ТПУ (корпус № 1, ул. Советская, 73).

Празднование дня рождения выдающегося политехника завершится показом приключенческого фильма «Земля Санникова», основанного на одноименном научно-фантастическом романе Владимира Обручева. Начало сеанса в 17.00.

Мероприятия открытые, но необходимо предварительно записаться по телефонам: +7 (38-22) 70-56-92, +7-960-974-7905 (также можно прислать сообщение в WhatsApp).

Обручев Владимир Афанасьевич (28.09. (10.10.) 1863г., с.Клепенино, Тверская губерния, Российская империя — 19.06.1956, г. Москва) — русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст (автор знаменитых романов «Земля Санникова» и «Плутония»), надворный советник, академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1945), лауреат Сталинской премии (1941, 1950).

С 1901 по 1912 года Обручев работал в Томском технологическом институте и был первым деканом его горного отделения. Подробную информацию можно прочитать здесь

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