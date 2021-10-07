Вопрос создания в Томской области «песочницы» для беспилотников будет согласован до конца года — Минэкономразвития

Минэкономразвития рассчитывает до конца октября внести в правительство РФ постановление о создании в Томской области экспериментального правового режима для отработки технологий в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Я надеюсь, что в этом месяце мы завершим согласование и внесем соответствующий документ в правительство, и можно будет открыть первый экспериментально-правовой режим на территории Российской Федерации», — сообщил замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов.

Он отметил, что Томская область — идеальный регион для отработки беспилотных технологий из-за его большой площади и отсутствия развитой транспортной инфраструктуры.

«Протяженность региона достаточно крупная с концентрацией населения в Томске и городах-спутниках, а остальные населенные пункты разнесены по территории, дорог нет. Поэтому беспилотная авиация тут поможет. (. . .) Обеспечим принятие данной программы в этом году», — добавил замминистра.

Первый запуск грузовых беспилотников состоялся в четверг на авиационной площадке им. Чкалова в окрестностях Томска. Дроны поднимали в воздух контейнеры, закрепленные под фюзеляжем. Масса груза составляла от 10 кг до тонны.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, регулирование полетов беспилотников будет заниматься Госкорпорация по организации воздушного движения.

«Наступило то время, когда нам нужно перейти к практическому применению БАС. Ничего сложного в этом мы не видим. Необходимо только переложить требования безопасности гражданской авиации и определиться с минимальным перечнем пилотажного оборудования для того, чтобы беспилотники опознавали службы воздушного движения», — сообщил Нерадько.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин напомнил, что площадь региона больше, чем Италия и Великобритания.

«Да, дорог практически нет, но в то же время, на территории Томской области представлены все российские государственные корпорации. (. . .) Сегодня есть понимание всех институтов, что нужно делать следующий шаг для того, чтобы беспилотники выполняли в РФ не только военные или игровые функции, но и помогали в сельском хозяйстве», — отметил Жвачкин.

В свою очередь, вице-губернатор Томской области Андрей Антонов заявил, что на территории региона будет создано пять базовых эксплуатационных центров. Помимо уже действующего на базе авиационной площадки им.Чкалова в деревне Березкино, они появятся на базе аэродромов в городах Кедровый и Колпашево и селах Бакчар и Каргасок.

Как сообщалось, в Томской области с 2018 года реализуется проект «Тайга» — полигон для испытаний, в том числе беспилотников. По решению правительства РФ в регионе с 2021 года будет действовать особый правовой режим. Разработанный Минэкономразвития проект постановления предусматривает тестирование доставки беспилотными аппаратами грузов массой до 500 кг. По оценкам МЭР, к третьему году эксперимента ежегодный объем рынка в отрасли достигнет почти 1,5 млрд рублей.

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