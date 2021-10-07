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Томичей приглашают на виртуальный тур по Музею истории пожарной охраны региона

Культура в Томске, Томские новости, экспозиция музей пожарная охрана Томичей приглашают на виртуальный тур по Музею истории пожарной охраны региона

Томский музей пожарной охраны теперь можно посетить в онлайне. Экспозиция доступна на сайте Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Областной музей истории пожарной охраны Томской области был открыт 30 апреля 2009 года. Он располагается в бывшем здании пожарной части № 1 на площади Ленина.

Постоянная экспозиция включает в себя старинные документы и фотографии, каски старого и нового образцов, современное обмундирование пожарного. В одном из залов сотрудники музея воссоздали пожарную каланчу, на которой бессменно стоит дозорный. Здесь же можно увидеть и самый старинный пожарный транспорт — конно-бочечный ход. Во втором зале посетители могут ознакомиться с пожарно-техническим вооружением и просмотреть видеоряд на соответствующую тематику.

В гараже стоят раритетные автомобили, которые по сей день находятся в исправном техническом состоянии и участвуют в парадах пожарной техники.

Также на сайте ВДПО можно посетить цифровые копии других пожарных музеев из разных уголков страны: Санкт-Петербурга, Ярославля, Саратова и других городов.

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