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В Томске задержали продавца печенья с марихуаной

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Томский полицейские задержали 41-летнего томича, подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны и печений с «секретом», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

При досмотре автомобиля у задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли свертки с марихуаной, а также 60 кондитерских изделий, содержащих это же наркотическое вещество растительного происхождения.

По версии полиции, запрещённые вещества предназначались для последующей продажи через закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

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