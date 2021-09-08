В Томске задержали продавца печенья с марихуаной
7 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томский полицейские задержали 41-летнего томича, подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны и печений с «секретом», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
При досмотре автомобиля у задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли свертки с марихуаной, а также 60 кондитерских изделий, содержащих это же наркотическое вещество растительного происхождения.
По версии полиции, запрещённые вещества предназначались для последующей продажи через закладки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии. Сейчас он находится под стражей.
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