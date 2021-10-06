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В Томске ликвидировали последствия «взрыва» на кондитерской фабрике

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Сегодня, 6 октября, в Томске на территории кондитерской фабрики «Красная звезда» на ул. Сибирской прошли учения, в ходе которых городские службы отработали порядок действий при взрыве газового оборудования, сообщает пресс-служба мэрии.

По замыслу учений, на котельной произошла разгерметизация фланца газопровода. Это привело к утечке газа с взрывом и частичным обрушением конструкций здания. По легенде, в результате произошедшего двое погибли, еще двое остались под завалами, пятеро получили травмы.

На место происшествия прибыли члены городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сотрудники полиции, «Территориального центра медицины катастроф», поисково-спасательной службы, «Россоюзспаса», ГУ МЧС России по Томской области и представители ресурсоснабжающих организаций. Они приступили к ликвидации последствий взрыва — извлечению из-под завалов пострадавших, оказанию им медицинской помощи и ликвидации возгорания.

На месте также был развернут оперативный штаб. Спасательными работами руководил заместитель главы администрации Советского района Вячеслав Шипицын. На месте работали около 90 человек и 21 единица техники.

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