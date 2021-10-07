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Томский «Спорт-отель» запускает общедоступные завтраки

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Кафе с панорамным видом на город в томском «Спорт-отеле» теперь будет работать не только для постояльцев гостиницы, но и для посетителей «с улицы». В заведении запустили ранние завтраки с предварительным бронированием, ориентируясь на растущий спрос.

«Привозят к нам гостей города и говорят, например: „Я завтра в 8 за ним заеду, когда он позавтракает“. Мы отвечаем: „Вы можете присоединиться“. Мы поняли, что это очень актуально, и людям приятно начать свою встречу в Томске с завтрака со своим гостем, поэтому и решили ввести такую опцию», — рассказывает управляющая кафе Юлия Штадельман.

В будни завтраки в «Спорт-отеле» подают с 7:30 до 11:00, в выходные с 8:30 до 11:00, забронировать их можно, позвонив накануне администратору гостиницы до 22.00.

Каждый день в кафе можно выбрать из двух сетов меню, которые включают три блюда. Это каши, которые подаются с орехами, фруктами, запеченными яблоками или курагой. Второе блюдо — глазунья, омлеты, бекон с овощами, овощные оладьи, сэндвич с лососем или брускетта с куриной грудкой. На сладкое — кексы, пироги, фаршированные блины, а в скором времени и круассаны.

Также к завтракам идут напитки: кофе, черный или зеленый чай, морс или компот. Стоимость любого сета — 300 рублей.

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