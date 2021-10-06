Жительница Томской области купил «Жигули» вместе с долгами

6 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительнице Томской области пришлось расплачиваться с долгами мужчины, который продал ему автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Жителя селя Зырянское оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции. Крое того, он задолжал платежи за кредит и штраф за неисполнение судебных решений в добровольный срок. В первые дни после возбуждения исполнительного производства долг был погашен. Однако расплачиваться пришлось не должнику.

«К приставу на прием пришла девушка с намерением погасить чужую задолженность, ссылаясь на необходимость зарегистрировать на себя только что купленный автомобиль. Прежний хозяин продал ей „Жигули“, но не поставил в известность о том, что является должником, а в отношении его автотранспорта вынесен запрет в ГИБДД. Не поинтересовалась данной информацией и покупатель посредством электронных сервисов», — говорится в сообщении.

В итоге женщина погасила все долги прежнего владельца транспорта — около 30 тыс. рублей. После этого запрет на регистрацию был снят.

В пресс-службе напоминают, что обезопасить себя от покупки транспортного средства, которое невозможно зарегистрировать на нового владельца, можно:

1) узнав информацию о наложении запрета на регистрацию автомобиля на сайте ГИБДД https://гибдд.рф/;

2) с помощью интернет-сервиса «Узнай о долгах» (Банк данных исполнительных производств) на официальном сайте ФССП России http://fssp.gov.ru/ выяснить, является ли продавец автомобиля должником. Факт того, что владелец имеет долги, вероятнее всего говорит о том, что его машину невозможно зарегистрировать на другое лицо.

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