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Областные власти отказали гордуме Томска в увеличении мест для митингов, не требующих согласования

Власть, Дума Томска, Томские новости, митинги разрешение на проведение массовых мероприятий дума власть Областные власти отказали гордуме Томска в увеличении мест для митингов, не требующих согласования

Администрация Томской области не поддержала инициативу депутатов городской думы Томска об увеличении количества гайд-парков в региональном центре, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера городского парламента Чингиса Акатаева.

«Обращение депутатов нашей думы не поддержано. Внесение соответствующих изменений в законодательство региона признано нецелесообразным», — сообщил Акатаев, сославшись на письмо вице-губернатора Томской области по внутренней политике Сергея Ильиных, которое поступило в гордуму.

Также власти отказались увеличить предельную численность участников митингов и пикетов, не требующих согласования, со 150 до 500 человек.

Как сообщалось, в августе дума Томска направила обращение на имя губернатора Сергея Жвачкина с предложением об увеличении числа гайд-парков в областном центре до девяти. Перечень предлагалось дополнить семью местами в центре города, в том числе площадями напротив зданий администрации региона, мэрии Томска и областной филармонии.

В настоящее время проведение митингов и пикетов без согласования разрешено только на территории сквера на улице Высоцкого, расположенного в промзоне на северо-востоке Томска, а также на площади перед Дворцом народного творчества «Авангард» в спальном районе на окраине города.

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