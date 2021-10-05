Томский политех открыл отремонтированное общежитие на 508 мест

В Томске после капитального ремонта открылось общежитие Томского политехнического университета на ул. Усова, 21/2. Работы проводились с ноября 2020 года. Сейчас в здание начали заселяться магистранты, сообщает пресс-служба ТПУ.

«Я рад приветствовать всех на этом празднике! Открытие обновленного дома для наших студентов — это действительно праздник. Я рад, что мы можем предоставить ребятам, которые приехали учиться в ТПУ из разных регионов нашей страны и из-за рубежа, комфортные современные условия, которые соответствуют статусу университета мирового уровня. Я уверен, что студенты, которые будут жить в этом доме и других общежитиях ТПУ, проведут эти годы счастливо, обретут новых друзей, оставят свой след в истории Томского политеха», — сказал на торжественной церемонии открытия и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Общежитие было построено в 1977 году. Работы по капитальному ремонту здания велись на средства субсидии Министерства науки и высшего образования РФ. Кроме того вуз выделил 4,7 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы.

На средства субсидии в здании заменили все инженерные сети: системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, аварийных систем пожаротушения и оповещения. Также в помещениях были проведены все необходимые отделочные работы.

Основные ремонтные работы были завершены летом 2021 года. Для жилых комнат были закуплены новая мебель и бытовая техника — электроплиты и холодильники. В самом ремонте на разных этапах и в контроле участвовали студенты Томского политеха.

В отремонтированном здании будут жить студенты магистратуры из разных школ Томского политеха. В их число войдут и иностранные студенты — граждане Китая, Вьетнама, Монголии, Египта. Каждая комната рассчитана на двух-трех человек. Процесс заселения стартовал 1 октября.

Фото: пресс-служба ТПУ

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