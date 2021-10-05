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Книги томских писателей выйдут в аудиоформате

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Томские писатели впервые выпустят произведения своих предшественников в формате аудиокниг, которые станут доступны для скачивания всем пользователям интернета, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Запись будет проводиться в рамках проекта «Голоса книг родного города» Томской областной писательской организации, который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Предполагается, что в аудиоформате выйдут литературные труды Григория Потанина, Владимира Обручева, Вячеслава Шишкова, Марии Халфиной и других. Произведения озвучит томский писатель Сергей Максимов.

Литераторы передадут аудиокниги, а также девятитомники «Библиотека томской поэзии и прозы» в организации инвалидов, ветеранов, учащимся с ослабленным зрением, домам престарелых и обществам слепых.

«Это еще одна важная победа томских писателей в новом грантовом сезоне. Она позволит нам внести значимый вклад в популяризацию культурного наследия и сделать еще один шаг на пути сохранения и преумножения литературного потенциала региона», — подчеркнул председатель областной писательской организации Геннадий Скарлыгин.

С 5 по 29 октября писатель и журналист Дмитрий Барчук проведет онлайн-презентации с томскими писателями Сергеем Максимовым, Александром Казаркиным, Николаем Серебренниковым, Геннадием Скарлыгиным, Сергеем Заплавным и Татьяной Мейко. Литераторы представят записанные в ходе проекта аудиокниги, а также познакомят зрителей со своим творчеством.

Встречи пройдут в прямых эфирах аккаунта областного Дома искусств в Instagram. Расписание мероприятий — на сайте.

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