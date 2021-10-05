Спикер гордумы Томска предложил модернизировать сети ЖКХ за счет оптимизации процессов, а не повышения тарифов

5 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Председатель гордумы Томска Чингис Акатаев раскритиковал возможные планы по повышению тарифов за ЖКУ сверх показателей инфляции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Выступая на очередном собрании гордумы во вторник, Акатаев напомнил, что из-за возможного повышения тарифов ведомствам поручено проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ.

«Хочется спросить: это так называется поддержка народа в этот сложный период пандемии? Повышение тарифов? Это одна из самых затратных статей расходов семей уже сейчас. Что будет дальше? Будет введен налог на воздух? Сказка Джанни Родари „Чипполино“ — это не инструкция для действий», — сказал Акатаев.

При этом он отметил, что «в правительстве не идет речи о повышении зарплат и доходов россиян до экономически обоснованных или хотя бы до среднемировых». «Почему все время рассматриваются вопросы об усилении нагрузки на население, оно и так у нас не самое богатое, и с такими подходами богаче точно не станет», — заявил спикер гордумы.

По его мнению, необходимо внедрять механизмы, с помощью которых модернизация коммунальных сетей будет иметь максимальную эффективность и минимальные неудобства для людей.

«И наверняка, большую часть необходимых ресурсов можно найти за счет оптимизации процессов и работы внутри самих предприятий, которые зачастую очень хорошо пользуются своим монопольным положением», — сказал Акатаев.

Он добавил, что «до экономически обоснованного уровня, в первую очередь, необходимо поднимать доходы людей, что снимет остроту вопроса тарифов».

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