Томичка победила на международном турнире по самбо

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2021 // Фото: depms.ru

Спортсменка из Томска Валерия Анисимова стала лучшей международном турнире по самбо на Кубок президента Республики Татарстан, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие более 200 спортсменом из 16 стран. Томичка — учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортшколы «Русь» мастер спорта международного класса Валерия Анисимова выступала в составе сборной команды России.

Девушка провела три встречи в весовой категории 65 кг. Одержав уверенные победы, Валерия поднялась на высшую ступень пьедестала. Спортсменку к турниру подготовили тренеры Наталья Вахмистрова и Денис Вышегородцев.

«Если честно, то мы не думали, что нас поставят на этот турнир, но тренерский штаб сборной в нас поверил, и мы не могли их подвести. Могу сказать с уверенностью, что Лера заслужила эту победу, сегодня она была лучшей», — старший тренер отделения самбо ДЮСШ «Русь», тренер спортсменки Денис Вышегородцев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: